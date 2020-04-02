COVID-19: в Іспанії понад 10 тис. жертв і рекордні 950 смертей за добу

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Кількість жертв коронавірусу в Іспанії перевищила 10 тисяч.

Про це з посиланням на іспанське міністерство охорони здоров'я повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на полудень 2 квітня в Іспанії від коронавірусу померло не менше 10 003 осіб.

За останні 24 години було зареєстровано 950 нових смертей - найбільша кількість жертв за один день в країні.

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Проте, зростання на 10,5% аналогічне зростанню в середу і в процентному відношенні менше, ніж за останні два тижні.

Іспанія є однією з найбільш постраждалих країн світу, поступаючись тільки Італії за загальною кількістю смертей від Covid-19, і поступаючись Італії та США за загальною кількістю зареєстрованих випадків.