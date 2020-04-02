COVID-19: в Іспанії понад 10 тис. жертв і рекордні 950 смертей за добу

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COVID-19: в Іспанії понад 10 тис. жертв і рекордні 950 смертей за добу

Кількість жертв коронавірусу в Іспанії перевищила 10 тисяч.

Про це з посиланням на іспанське міністерство охорони здоров'я повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на полудень 2 квітня в Іспанії від коронавірусу померло не менше 10 003 осіб.

За останні 24 години було зареєстровано 950 нових смертей - найбільша кількість жертв за один день в країні.

Також читайте: COVID-19: в Іспанії за добу померло 849 осіб, кількість нових заражень перевищила 9 тис.

Проте, зростання на 10,5% аналогічне зростанню в середу і в процентному відношенні менше, ніж за останні два тижні.

Іспанія є однією з найбільш постраждалих країн світу, поступаючись тільки Італії за загальною кількістю смертей від Covid-19, і поступаючись Італії та США за загальною кількістю зареєстрованих випадків.

Коронавірус і карантин
Іспанія карантин смерть COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 phantom4
Пипець....
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02.04.2020 13:23
+3 Rem Mer
Где эти уроды кто против карантина, Дилдовик ау
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02.04.2020 13:25
+1 NonCFist
COVID-19: в Испании более 10 тыс. жертв и рекордные 950 смертей за сутки - Цензор.НЕТ 6442
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02.04.2020 13:27
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