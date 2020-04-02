7 випадків COVID-19 за добу підтверджено на Сумщині

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Станом на ранок 2 квітня в Сумській області зареєстровано 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаразький.

"Станом на ранок 2 квітня у Сумській області зареєстровано 26 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це на 7 більше, ніж було напередодні. З них 2 – летальні", - зазначив Збаражський.

За його інформацією, 5 нових випадків виявлено у Кролевецькому районі і 2 – у Шосткинському.

Наразі у Сумській області найбільше випадків захворювання – 9 – підтверджено в Конотопському районі. 8 - у Кролевецькому районі. 5 хворих в Охтирці, 3 - у Сумах, 2 – у Шосткинському районі.

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