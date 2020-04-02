Звичайні медичні маски потрібно одягати в приміщенні зі скупченням людей, - вірусолог Водолажська

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Медичним працівникам необхідні респіратори, що не дозволяють проникнення вірусних частинок. Людям поза лікарнею звичайні медичні маски необхідно носити в приміщенні, де є скупчення людей. Вони блокують вихід вірусу через аерозоль, а також можуть впливати на множинність інфікування.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла вірусолог Людмила Водолажська.

"Маски для медперсоналу – це одна історія. Медикам і тим, хто контактує з хворими людьми, потрібні респіратори, які не дозволяють проникненню вірусних частинок. Такі респіратори з фільтрами повинні мати фільтраційну здатність нижчу за 100 нанометрів.

Звичайні ж маски потрібні для того, щоб хворого захистити від себе. Їх носять лікарі, щоб раптом не передати якусь бактерію хворим, у яких ослаблений імунітет. Маска не дає розповсюджуватися аерозолю через чихання чи кашель. Тому такі маски дійсно потрібно носити, щоб убезпечити групи ризику. Хірургічні маски потрібно міняти щодві години. Якщо вони наберуть велику кількість вологи, то не матимуть захисної властивості.

Маски рекомендую одягати, коли заходиш у приміщення зі скупченням людей – в супермаркети, аптеки. Окрім усього, в аптеки заходять потенційно хворі люди, які думають, що мають просто нежить, а насправді можуть інфікувати аптекаря. Навіть здорові люди, які не мають жодних симптомів, коли заходять у супермаркет, мають одягнути маску, щоб заспокоїти інших відвідувачів. Маска не захищає, а блокує вихід, і якщо всі із заблокованим виходом, то загалом ситуація нормальна", - зазначила вона.

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Вірусолог пояснила, що маску важливо носити правильно. Так, після використання одноразову медичну маску краще викинути:

"Знімаємо і одразу викидаємо. Бо якщо її поносити, потім покласти в кишеню, а потім брудними руками знову одягати, то буде тільки гірше. Як вихід – навчитися користуватися маскою обережно. Якщо ви побули в магазині всього 5-10 хвилин, то, знімаючи, можете маску обережно скласти за вушко білою стороною всередину. В такому разі можете ще десь на 5-10 хвилин одягнути".

При цьому навіть звичайна тканинна маска або пов'язка може стати бар'єром для вихлюпування аерозолю, в якому може бути вірус. З іншого боку, вона може зменшити множинність інфікування. Саме з цією метою в деяких країнах у зв'язку з дефіцитом масок дозволено користуватися тканинними пов'язками або шарфом:

"Мета - не виплеснути свій аерозоль і абсорбувати вірус, щоб з чихом або кашлем він не ліг на поверхню - перила, ручки, кнопки, та й врешті-решт на руку".

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Носіння рукавичок в місцях потенційної передачі вірусу також є фактором захисту.

"Це має сенс, щоб не забруднювати руки. Недарма радять довго і ретельно мити руки. Віруси можуть забитися під кутикулу чи під нігті.

А ще мені поєднання маски і рукавичок подобається тим, що в такому вигляді ти собі явно не засунеш пальця до носа чи до очей. Тобто це сковуюча бар’єрна функція, яка дає команду в мозок: не чіпати очі й інші слизові оболонки", - вважає Водолажська.

На питання, чи потрібно носити маску на відкритому повітрі, з огляду на досвід Китаю та Італії, де проводиться дезінфекція вулиць, вона сказала:

"Дезінфекцію вулиць проводять для зменшення контактної передачі через, наприклад, взуття, лапи домашніх тварин, пил, що пошириться на ручки автомобілів чи інші поверхні. Та для загального зменшення вірусних частинок в середовищі. Однак респіраторно з асфальту вдихнути вірус неможливо. Він не "випаровується". Тут небезпека лише в контакті. Тому маска на вулиці – небезпечне явище, особливо коли температура повітря нижче 15 градусів і в ній утворюватиметься значний конденсат.

Загалом, цього всього можна уникнути, зменшивши перебування в місцях скупчення людей, шляхом карантину вдома, шляхом коротких прогулянок у безлюдних місцях, де контакт з іншими особами та з різними поверхнями - мінімальний. Варто до всього підходити з розумом. Не перебільшувати ні в одну, ні в іншу сторону. Не піддаватись паніці, але й не нехтувати озвученими засобами індивідуального захисту. Будемо сподіватись, що на світовому рівні саме так і станеться, і що найближчим часом ми почуємо правду і втішні новини", - підсумувала вона.

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