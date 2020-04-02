"Справжнє обличчя Путіна": РФ понад тиждень блокує транзит в Україну гуманітарного вантажу для боротьби з COVID-19, - заступник глави МЗС Божок

Про це в Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, передає Цензор.НЕТ.
"ООН, Дональд Трамп, Державний департамент повинні знати, що вже понад тиждень Росія блокує транзит гуманітарного вантажу з товарами медичного призначення для України для боротьби з COVID-19", - написав він.
Божок підкреслив, що це і є "справжнє обличчя Путіна і кремлівського режиму".
Раніше в Державному департаменті США заявили, що поставки в США російських медпрепаратів і засобів індивідуального захисту, які в Москві назвали "гуманітарною допомогою", американська сторона оплатила.
стоила 147$, Уго Чавес с революционным пафосом распинался - "Сейчас
платите 150, а будете платить и 200, и 250 и 300, потому что нефть в наших
руках и сколько мы захотим, столько и потребуем". Бедный, забавный
социалист. Он забыл старую истину, что если человек начинает ставить себя на
место Бога, то Бог может рассердиться. Через полгода нефть стоила 50$, а через
два года Уго помер.
… 26.03.2020 Венесуэла начала продавать нефти по 5$....