"Справжнє обличчя Путіна": РФ понад тиждень блокує транзит в Україну гуманітарного вантажу для боротьби з COVID-19, - заступник глави МЗС Божок

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"Справжнє обличчя Путіна": РФ понад тиждень блокує транзит в Україну гуманітарного вантажу для боротьби з COVID-19, - заступник глави МЗС Божок

Російська влада вже понад тиждень блокує транзит через свою територію гуманітарного вантажу з товарами медичного призначення для України, необхідними в боротьбі з коронавірусом.

Про це в Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, передає Цензор.НЕТ.

"ООН, Дональд Трамп, Державний департамент повинні знати, що вже понад тиждень Росія блокує транзит гуманітарного вантажу з товарами медичного призначення для України для боротьби з COVID-19", - написав він.

Божок підкреслив, що це і є "справжнє обличчя Путіна і кремлівського режиму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія на колінах повзає, просить зняти санкції і намагається скористатися пандемією COVID-19, - Порошенко

Раніше в Державному департаменті США заявили, що поставки в США російських медпрепаратів і засобів індивідуального захисту, які в Москві назвали "гуманітарною допомогою", американська сторона оплатила.

Коронавірус і карантин
карантин Росія США Божок COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+30 Совестно за Брата
Накануне финансового кризиса 2008 года, когда бочка жижи
стоила 147$, Уго Чавес с революционным пафосом распинался - "Сейчас
платите 150, а будете платить и 200, и 250 и 300, потому что нефть в наших
руках и сколько мы захотим, столько и потребуем". Бедный, забавный
социалист. Он забыл старую истину, что если человек начинает ставить себя на
место Бога, то Бог может рассердиться. Через полгода нефть стоила 50$, а через
два года Уго помер.

… 26.03.2020 Венесуэла начала продавать нефти по 5$....
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02.04.2020 13:49
+21 Igor Lemke dd5e2437
Це когось то здивувало ???Це ж КАЦАПНЯ (!)
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02.04.2020 13:53
+20 metal35
кацапы фашисты и подонки 21 века.биомусор
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02.04.2020 13:51
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