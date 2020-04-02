"Всеукраїнська школа онлайн": відеоуроки будуть доступні для школярів з ОРДЛО і тимчасово окупованого Криму, - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
Мешканці окупованого півострова, які мають доступ до телебачення через супутникове обладнання, також матимуть змогу дивитися відеоуроки в ефірі UA: Перший та інших каналів – партнерів проекту, які входять у їхній супутниковий пакет.
Крім того, діти з тимчасово окупованих територій зможуть переглядати записи уроків на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.
Нагадаємо, з ініціативи Володимира Зеленського Офіс Президента спільно з Міністерством освіти і науки та Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій запускають проект "Всеукраїнська школа онлайн", який має на меті забезпечити доступ до дистанційної освіти для всіх українських школярів з 5-го по 11-й клас на час карантину.
У межах проекту 40 педагогів з Києва запишуть відеоуроки з таких предметів: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, біологія.
Відеоуроки можна буде подивитися на українських телевізійних каналах, а також на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.
Стартує освітній проект 6 квітня. Трансляція уроків відбуватиметься щодня, з понеділка до п’ятниці.
На сайті МОН оприлюднено проєкт «Державного стандарту базової середньої освіти». Автори проекту пропонують ось таку новацію: «об'єднати українську мову, українську та зарубіжну літератури» в «інтегрований предмет» «українська мова». Тобто тепер Шекспір, Шевченко і Гомер - це все «українська мова»… (Окрім того, варто звернути увагу, що диявол, як здебільш, ховається в деталях; от і ці години можуть ще розподілятися на вивчення мов національних меншин, і тоді вийде, що й російських класиків, - а про них відповідна меншина точно не забуде! - вивчатимуть у курсі української мови. Пушкін на уроках української мови - це ж найкрутішим чорносотенцям і не снилося аж таке досягнення!)
Ну да, да-да, я понимаю.
Вот вам индикатор того, насколько быстро вы сможете воссановить промышеленность.
Вопросы, на которые должны были ответить бойскауты США в 1911 (!) году для получения значка за знания по химии:
1. Дать определение физическим и химическим процессам, ответить, что происходит, когда соль растворяется в воде, молоко скивает, вода кипит, железо намагничивается, и оксид ртути нагревается выше температуры кипения ртути?
2. Приведите правильные тесты на кислород, водород, азот, хлор и углекислый газ.
3. Можно ли использовать вышеуказанные газы для тушения пожаров? Как?
4. Почему пищевая сода используется для тушения несильного (small) пожара?
5. Приведите тесты для хлорида, сульфида, сульфата, нитрата и карбоната.
6. Приведите коммеческие названия трех форм углорода. Расскажите, как производится каждый из них и для чего они используются.
7. Какое вещество образуется когда углерод сжигается в воздухe?
8. Опишите процесс изготовления извести и известкового раствора из камня-известняка.
8. Почему штукатурка быстрее затвердевает если около нее сжечь древесный уголь в открытом сосуде?
Ну как, на многие ответят школьники 10 -14 лет (возраста скаутов)?