"Всеукраїнська школа онлайн": відеоуроки будуть доступні для школярів з ОРДЛО і тимчасово окупованого Криму, - ОП

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"Всеукраїнська школа онлайн": відеоуроки будуть доступні для школярів з ОРДЛО і тимчасово окупованого Криму, - ОП

Школярі з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та АР Крим та м.Севастополя зможуть подивитися відеоуроки, створені в рамках освітньої ініціативи Президента України Володимира Зеленського "Всеукраїнська школа онлайн", в ефірі телеканалу "Дом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Мешканці окупованого півострова, які мають доступ до телебачення через супутникове обладнання, також матимуть змогу дивитися відеоуроки в ефірі UA: Перший та інших каналів – партнерів проекту, які входять у їхній супутниковий пакет.

Крім того, діти з тимчасово окупованих територій зможуть переглядати записи уроків на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Також читайте: "Всеукраїнська школа онлайн": Міносвіти опублікувало розклад уроків для учнів 5-11 класів

Нагадаємо, з ініціативи Володимира Зеленського Офіс Президента спільно з Міністерством освіти і науки та Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій запускають проект "Всеукраїнська школа онлайн", який має на меті забезпечити доступ до дистанційної освіти для всіх українських школярів з 5-го по 11-й клас на час карантину.

У межах проекту 40 педагогів з Києва запишуть відеоуроки з таких предметів: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, біологія.

Відеоуроки можна буде подивитися на українських телевізійних каналах, а також на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Стартує освітній проект 6 квітня. Трансляція уроків відбуватиметься щодня, з понеділка до п’ятниці.

Окуповані території - Крим і Донбас
карантин школа навчання Офіс Президента
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Топ коментарі
+3 віктор федорович 31ee1569
Державною мовою якої держави будуть ці уроки?
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02.04.2020 13:52
+1 olele
тут мову з літературою вже змішали на користь першої, і вона - не українська, а совєцько-імперська...

На сайті МОН оприлюднено проєкт «Державного стандарту базової середньої освіти». Автори проекту пропонують ось таку новацію: «об'єднати українську мову, українську та зарубіжну літератури» в «інтегрований предмет» «українська мова». Тобто тепер Шекспір, Шевченко і Гомер - це все «українська мова»… (Окрім того, варто звернути увагу, що диявол, як здебільш, ховається в деталях; от і ці години можуть ще розподілятися на вивчення мов національних меншин, і тоді вийде, що й російських класиків, - а про них відповідна меншина точно не забуде! - вивчатимуть у курсі української мови. Пушкін на уроках української мови - це ж найкрутішим чорносотенцям і не снилося аж таке досягнення!)
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02.04.2020 14:00
+1 OA 3b6910dc
Возрождение прмышленности после коронавируса.
Ну да, да-да, я понимаю.
Вот вам индикатор того, насколько быстро вы сможете воссановить промышеленность.

Вопросы, на которые должны были ответить бойскауты США в 1911 (!) году для получения значка за знания по химии:

1. Дать определение физическим и химическим процессам, ответить, что происходит, когда соль растворяется в воде, молоко скивает, вода кипит, железо намагничивается, и оксид ртути нагревается выше температуры кипения ртути?
2. Приведите правильные тесты на кислород, водород, азот, хлор и углекислый газ.
3. Можно ли использовать вышеуказанные газы для тушения пожаров? Как?

4. Почему пищевая сода используется для тушения несильного (small) пожара?
5. Приведите тесты для хлорида, сульфида, сульфата, нитрата и карбоната.
6. Приведите коммеческие названия трех форм углорода. Расскажите, как производится каждый из них и для чего они используются.
7. Какое вещество образуется когда углерод сжигается в воздухe?

8. Опишите процесс изготовления извести и известкового раствора из камня-известняка.
8. Почему штукатурка быстрее затвердевает если около нее сжечь древесный уголь в открытом сосуде?

Ну как, на многие ответят школьники 10 -14 лет (возраста скаутов)?
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02.04.2020 14:23
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