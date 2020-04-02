У зараженого COVID-19 чоловіка з Тернополя симптоми з'явилися на 17 добу

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У зараженого COVID-19 чоловіка з Тернополя симптоми з'явилися на 17 добу

У 55-річного чоловіка, який повернувся зі Словаччини та два тижні перебував на самоізоляції, зафіксували коронавірус на 17 добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Тернопільському штабі для боротьби з коронавірусом.

"Чоловікові 55 років, повернувся з-за кордону. 14 днів перебував на самоізоляції, температура та інші симптоми коронавірусу в нього з'явилися на 17 добу після приїзду в Україну", - йдеться в повідомленні.

Чоловік повернувся в Україну зі Словаччини.

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Зараз чоловік перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Стан пацієнта середньої тяжкості.

З жителями Тернополя, у яких підтвердили коронавірус раніше, чоловік не контактував.

У зараженого COVID-19 чоловіка з Тернополя симптоми зявилися на 17 добу 01

Коронавірус і карантин
карантин Тернопіль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Привет
Так китайцы ж говорили...инкубационный период до 21 дня...
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02.04.2020 13:55
+4 Ivan573014
40 дней вирус может жить в организме. А еще вирус может быть заморожен и если мы даже победим эту волну, то его скорее всего разморозят раньше или позже.
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02.04.2020 13:58
+3 А П 6d5dcd2e
Серьезную штуку придумали китайцы, слов нет.
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02.04.2020 14:16
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