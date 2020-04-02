Скасувати закон про амністію учасників Революції Гідності радить ООН, - ДБР. ДОКУМЕНТ

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Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні серед головних перешкод для ефективного розслідування "справ Майдану" назвала "закон про недоторканність", який не допускає проведення розслідування вбивств правоохоронців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Моніторингова місія наголошує, що у розслідуванні 98 вбивств відсутній прогрес у провадженнях про вбивства 43 осіб. Серед головних перешкод для ефективного розслідування злочинів фахівцями ММПЛУ виділено такі фактори:

недоукоплектованість судів слідчими суддями;

недостатнє фінансування установ судових експертиз;

так званий "закон про недоторканість", який не допускає проведення розслідування вбивств правоохоронців.

Разом з ним, моніторингова місія рекомендує Україні:

забезпечити незалежне та неупереджене розслідування всіх без виключення вбивств, скоєних під час протестів на Майдані Незалежності у Києві;

змінити процедуру заочного провадження, дозволивши переглядати вирок суду після затримання обвинуваченого;

скасувати "закон про недоторканність";

забезпечити явку в суд підозрюваних та обвинувачених, звільнених з-під варти.

В.о. Директора ДБР Олександр Солоков наголосив на необхідності врахування слідчими підрозділами Бюро рекомендацій моніторингової місії ООН у своїй роботі.

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