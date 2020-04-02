Чому мій президент, в якого я вірила і вірю, спостерігає і мовчить, - "слуга народу" Булах про записи Лероса і тиск на нього

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Народна депутатка від "Слуги народу" Лада Булах обурена тим, що президент Володимир Зеленський досі не дав коментарі щодо опублікованих його колегою Гео Леросом записів компрометуючої розмови брата глави ОП.

Про це вона написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Мені важливо знати, чому мій президент, в якого я вірила і вірю, це спостерігає і мовчить? Чому відмовляється від нашої допомоги? Чому моя фракція поводиться, як страус? Чому замість об'єктивного розслідування змісту цих відео на Гео за добу відкривається 5 справ різними силовими органами?" - задається питаннями Булах.

За її словами, вона приєднується до заяви своїх однопартійців, в якій "слуги народу" вимагають розслідувати факти на записах Лероса, а не переслідувати його за публікацію.

"Ми вже другий тиждень просимо про зустріч Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу". Нам терміново потрібно починати говорити, а не відмовчуватися (як депутатам, так і президенту)", - робить висновок нардепка.

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.