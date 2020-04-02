В офіційних даних Китаю немає інформації про нову хвилю COVID-19, озвучену заступником голови МОЗ Ляшком

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За офіційними даними, за 1 квітня в Китаї зареєстровано 35 нових випадків захворювання, тоді як головний санлікар України Ляшко назвав цифру 1600 осіб.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в Китаї, де останніми днями або не фіксувалися нові випадки захворювання коронавірусом, або їх було небагато, нібито стався новий масштабний спалах. За словами чиновника МОЗ, 1 квітня було підтверджено 1600 нових пацієнтів з COVID-19. Китайська влада це не підтверджує, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Водночас, за даними Державного комітету охорони здоров’я КНР, 30 березня у них не було нових випадків захворювання на COVID-19, 31 березня їх було 79, 1 квітня - 35 кейсів.

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В останньому зведенні з Китаю йдеться про те, що на кінець 1 квітня в країні все ще хворіють 1863 особи, з них 429 - важкі випадки, а також було зафіксовано 153 підозри.

Сайт з відстеження інформації щодо захворюваності на коронавірус worldometers.info повідомляє про 36 випадків коронавірусу і 7 летальних випадків у Китаї за 1 квітня і 35 випадків і 6 летальних випадків у Китаї за сьогодні.

Водночас зазначимо, що останнім часом з'явилися заяви про можливе приховування Китаєм реальних даних про коронавірус. Зокрема, жителі китайського Уханя заявили, що не вірять офіційним даним про загиблих від коронавірусу: "Рахунок іде на десятки тисяч". А розвідка США заявила: Китай збрехав про кількість хворих та померлих від коронавірусу, в провінцію Хубей поставлялися тисячі урн для померлих.



