Білорусь закупить російську нафту за ціною близько $4 за барель

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Білорусь закупить російську нафту за ціною близько $4 за барель

Білорусь розраховує отримати в квітні 2 млн т російської нафти за ціною близько $4 за барель.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це заявив прем'єр-міністр Сергій Румас.

"Сьогодні, гадаю, "Белнефтехим" завершить переговори з російськими компаніями про постачання нафти на квітень. Ми розраховуємо отримати 2 млн тонн", - повідомив він.

Румас підкреслив що поставки будуть здійснюватися без премій.

"Жорстка і послідовна установка глави держави про покупку російської нафти без премії в ціні витримується урядом. Результатом цієї позиції є ціна, за якою ми будемо купувати нафту у квітні у Російської Федерації, - близько $4 за барель", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціна російської нафти Urals впала до $10 за барель.

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Топ коментарі
+32 Вла
хуйло розпродує лаптєстан з дісконтом?!
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02.04.2020 14:49
+24 Oljik
Можно расплатиться креветом.)))
Беларусь закупит российскую нефть по цене около $4 за баррель - Цензор.НЕТ 5889
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02.04.2020 14:58
+18 Юра Сюзик
"Беда не в том, что вскоре за рубль станут давать товара на 50 копеек, как бы за рубль не стали давать в морду..."
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02.04.2020 14:54
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