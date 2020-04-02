Коронавірус підтверджено у 57 дітей, - ЦГЗ

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Нова коронавірусна інфекція підтверджена у 57 дітей і 747 дорослих. Госпіталізовано 398 осіб, з яких 15 - на штучній вентиляції легень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ЦГЗ МОЗ у Facebook.

За даними відомства, найбільша частка хворих серед осіб від 30 до 60 років - 60,7%.

У ЦГЗ наголосили, що будь-якій особі, яка контактувала з підтвердженим, підозрюваним або ймовірним випадком COVID-19, встановлюється підозра на наявність SARS-CoV-2 і така особа має бути протестована.

Контактні особи будь-яких нещодавно виявлених імовірних або підтверджених випадків COVID-19 мають бути встановлені та підлягають моніторингу стану здоров’я.

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Дії медпрацівника за появи симптомів COVID-19 у контактної особи, яка потребує госпіталізації:



1. Повідомити заклад охорони здоров’я, що особа із симптомами COVID-19 направлена до цього закладу.

2. Під час транспортування пацієнт має бути у медичній масці, якщо відсутні протипоказання.

3. Транспортувати варто каретою швидкої допомоги або приватним транспортним засобом, відкривши вікна.

4. Пацієнту слід порадити дотримуватись респіраторної гігієни і етикету кашлю, гігієни рук, перебувати від інших на відстані понад один метр.

5. Належної гігієни рук мають дотримуватися пацієнт, контактні особи і особи, які проводять догляд.

6. Будь-які поверхні, які після транспортування видимо або потенційно забруднені біологічними виділеннями пацієнта, мають бути очищені і дезінфіковані.

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Як повідомлялося раніше, загалом зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Серед померлих 15 жінок і 5 чоловіків. Більшість людей віком від 50 років. Загалом 13 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.