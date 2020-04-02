Другим пріоритетом для влади після боротьби з COVID-19 є продовольча безпека України, - радник президента Устенко

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Офіс Президента і Мінекономрозвитку створюють координаційну раду "Урожай 2020" за участю українських аграріїв, хіміків, а також представників профільних відомств.

Радник Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив УНІАН, що сьогодні Україна перебуває на передовій боротьби з поширенням коронавірусу, проте деякі процеси в країні не можна зупиняти. Серед них Устенко виділив якісне забезпечення та проведення весняно-польових робіт, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже сьогодні маємо серйозно думати про те, як під час надзвичайної ситуації підготувати та забезпечити також і осінню посівну кампанію. У цьому процесі активно задіяні не лише сільськогосподарські підприємства, але і суміжні галузі. Треба вносити добрива – це означає, що важлива безперебійна робота українських хіміків. Важливе постачання палива. Важлива робота всієї логістичної системи у масштабах країни – все, що стосується питань роботи складів, транспортування вантажів як в один, так і в інший бік – і до полів, і з полів", - заявив Устенко.

Радник Зеленського зазначив, що на даний час національний пріоритет номер один в Україні – це боротьба з коронавірусом, однак після епідемії країна не має опинитися в ситуації продовольчої кризи.

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"Тому пріоритетом номер два за нинішніх обставин я би назвав захист продовольчої безпеки нашої країни. Від того, які будуть справи в АПК та галузях, що його забезпечують – реально буде залежати чи буде у нас хліб на столі в цьому і наступному році", - вважає радник президента.

"Усвідомлюючи всі ризики та загрози, які є на сьогодні, ми ініціюємо створення оперативної координаційної ради під робочою назвою "Врожай 2020", - додав Устенко.

За словами радника Володимира Зеленського, до цієї координаційної ради увійдуть представник Офісу Президента, представники міністерства економіки, сам міністр економіки, який вже підтвердив свою участь у цьому форматі.

"До цієї ж координаційної ради мають увійти представники РНБО, адже в нинішніх обставинах це серйозний виклик і для них також. На сьогодні у нас вже є запити від профільних асоціацій хіміків та аграріїв, які готові надати своїх експертів, і ми будемо активно залучати досвід і бачення спеціалістів, які в прямому та переносному сенсі працюють сьогодні "у полях", і які можуть давати швидкий зворотній зв’язок", - зазначив Устенко.

За його словами, у разі необхідності будуть залучені профільні спеціалісти з інших міністерств і з регіонів.

"Очевидно, що до вирішення багатьох завдань доведеться залучати не лише представників аграрного сектору, або хіміків, або представників сільськогосподарського машинобудування, але потрібні будуть спеціалісти з міністерства інфраструктури, потрібні будуть спеціалісти із силових відомств, якщо будуть виникати такого роду моменти. Можливо потрібні будуть спеціалісти з міністерства фінансів", - додав радник президента.

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За словами Устенка, Україна вперше за часи незалежності буде забезпечувати посівні кампанії та врожай у настільки екстраординарних умовах.

"Це реальна боротьба за стабільність на українському продовольчому ринку, а також за наш експорт. Тому має бути комплексна злагоджена робота держави разом із представниками критично важливих галузей. Задача координаційної ради полягатиме в тому, щоб оперативно реагувати на проблеми та нові виклики", - зазначив Олег Устенко.