Нефьодова вивели з гри, і процесами рулять інші: "контрабас" через митницю як ішов, так і йде, - Уманський

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Ексміністр фінансів Ігор Уманський розповів, за що подавав до Кабміну подання на звільнення глави митниці Макса Нефьодова.

Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Макс, він такий, десь ідеаліст, намагається намалювати картинку світлого майбутнього - "нова митниця", все таке. Проблема в тому, що є картинка світлого майбутнього, а є - реальність. І "контрабас" як ішов, так і йде . З митницею треба жорстко - крок вліво, крок вправо - розстріл", - вважає Уманський.

Ексглава Мінфіну підтвердив слова про те, що Нефьодова ігнорують глави обласних митниць.

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"Він мені сам це сказав. Фактично, розписався в своїй профнепридатності. Тобто Макс був виведений у роль "фунта", який розповідає про реформу на митниці, а насправді там ситуація – за Януковича просто відпочивали ... Разом з тим, не варто демонізувати Макса, проблема точно не в ньому. Його вивели з "гри" і зробили "громовідводом", а процесами керували інші. У цьому його помилка", - говорить Уманський.

Раніше стало відомо, що Уманський перед відходом з Мінфіну ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. І ексглава Мінфіну переконаний, що єдина причина його звільнення - "ось ці подання (на звільнення глав фіскальної та митної служб. - Ред.) і те, що я не збирався відступати в цьому питанні".