Школи самі визначатимуть структуру і форму навчання на час карантину, - Міносвіти

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Структуру навчального року і форми організації навчання, в тому числі і під час карантину, визначає педагогічна рада навчального закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"У ситуації, в якій сьогодні опинилася Україна і весь світ, ми бачимо, наскільки важлива автономія шкіл та вчителів, що прописана у новому Законі "Про повну загальну середню освіту". Дистанційне навчання у школах відбувається по-різному. І тому саме школи мають визначати, як вони завершать цей навчальний рік, що потрібно підтягнути та вдосконалити, на чому акцентувати увагу. Ми даємо таку можливість, адже вони краще знають свої особливості, учнів та вчителів. І стандартизований підхід до всіх тут не спрацює", – зазначила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Вона нагадала, що навіть не в умовах карантину відповідно до законодавства навчальний рік у школах України має розпочинатися 1 вересня і завершуватися не пізніше 1 липня.

Під час карантину навчальний матеріал може бути освоєний за допомогою дистанційного навчання. Після карантину - через ущільнення матеріалу з організацією повторення окремих тем.

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Також, попри карантин, учні мають бути переведені до наступного класу і отримати свідоцтва досягнень, а випускники - документи про освіту.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

Нагадаємо, в Міносвіти повідомили, що Державну підсумкову атестацію для 4-х і 9-х класів буде скасовано, а ЗНО перенесено.

25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, введені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.