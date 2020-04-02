"Розподіл спецзасобів проти коронавірусу між лікарнями має відбуватися справедливо", - Зеленський

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Розподіл спеціальних засобів захисту для боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19, доставку яких для лікарень у регіони організовує центральна влада, має відбуватися справедливо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

"До нас звертається дуже багато лікарів: пишуть листи, роблять відеозвернення щодо того, що вони не отримують маски, респіратори, захисні костюми, рукавички та інші засоби, які ми переправляли з Києва. Розподіл спецзасобів проти коронавірусу між лікарнями має відбуватися справедливо. Ми перевіримо лікарні щодо того, що вони отримують, аби переконатися, що наші лікарі та пацієнти справді захищені", – сказав Зеленський.

Наразі кількість лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом в Україні зросла до 804, з них за останню добу зафіксовано 135 нових випадків. З 20 загиблих українців майже всі мали хронічні хвороби у важкій формі, зокрема серцево-судинні, легеневі, цукровий діабет тощо.

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"Треба постійно говорити про групи ризику та наголошувати, що ми всі – і влада, і суспільство – маємо берегти наших стареньких і піклуватися про людей, які вже мають затяжні хвороби. Наголошувати на цьому треба постійно", – зазначив глава держави.

Було також наголошено, що в Україні немає проблем із забезпеченням продуктами харчування. Невелике підняття цін відбувається на деякі імпортні продукти через зростання їхньої вартості на світових ринках.

На нараді вирішили провести переговори з власниками та керівниками автозаправних станцій задля зниження цін на пальне, які останнім часом зросли на кілька гривень.

Додатково йшлося про координацію взаємної медичної допомоги з Італією.

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