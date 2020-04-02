ВАКС закрив справу експрокурора сил АТО Кулика

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Вищий антикорупційний суд закрив справу експрокурора сил АТО Костянтина Кулика про незаконне збагачення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України".

Повідомляється, що сьогодні суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і закрив кримінальне провадження за обвинуваченням експрокурора сил антитерористичної операції Костянтина Кулика.

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"Причина – визнання неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України, яка передбачала притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення", - йдеться в повідомленні.

КСУ відповідне рішення оприлюднив ще в 2019 році. Вищий антикорупційний суд також скасував арешт майна Кулика, який був накладений Солом'янським районним судом Києва.

Нагадаємо, Кулика звинувачували в незаконному збагаченні. За даними слідства, коли був прокурором, він став володарем майна майже на 3 млн гривень, законність походження якого не зміг підтвердити. Прокурор був звільнений з Генеральної прокуратури восени 2019 року.