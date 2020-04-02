Найманці РФ на Донбасі назвали, кого хочуть віддати на обмін. СПИСОК

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Найманці РФ на Донбасі назвали, кого хочуть віддати на обмін. СПИСОК

Найманці РФ з терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР", так звані "уповноважені з прав людини" Дарина Морозова та Ольга Кобцева озвучили список осіб, які підконтрольні Росії формування можуть передати Україні на обмін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

З боку терористів "ДНР" список такий:

  • Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 р.н.;
  • Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 р.н.;
  • Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 р.н.;
  • Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 р.н.;
  • Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 р.н.;
  • Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 р.н.;
  • Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 р.н.;
  • Шайдов Віктор Анатолійович 27.10.1970 р.н.

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З боку угруповання "ЛНР":

  • Желдак В. А.
  • Можаєв В. В.
  • Миронич С. В.
  • Полозов Н. Н.
  • Попова А. А.
  • Русинов С. В.
  • Сливка И. Д.
  • Сливка А. Д.
  • Табачний А. Е.
  • Штиль А. П.
  • Яковенко А. А.

Останній обмін утримуваними особами між Україною і найманцями РФ на Донбасі відбувся 29 грудня, 2019 року. З території ОРДЛО був звільнений 81 українець. Протилежній стороні передали 124 людини.

Обмін полоненими
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Топ коментарі
+13 Rhodesian
путин срочно проводит информационную компанию прикрытия своего высокопоставленного шпиона Ермака. Выдача заложников, - это весьма несложная попытка добавить вистов шпиону и ворюге.. Вова, Ермак должен уйти, - иначе уйдешь ты. Думай-те!
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02.04.2020 15:33
+12 шурец
какая это часть обмена всех на всех??????????? опять таксисты будут??????
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02.04.2020 15:34
+9 wake up-UA
Чергова група маршруточників та аби-кого? Наемники РФ на Донбассе назвали, кого хотят отдать на обмен - Цензор.НЕТ 8874
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02.04.2020 15:34
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