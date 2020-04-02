ВООЗ: Понад 95% смертей від коронавірусу в Європі припадає на людей віком від 60 років

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ВООЗ: Понад 95% смертей від коронавірусу в Європі припадає на людей віком від 60 років

У європейському офісі ВООЗ заявили, що понад 95% летальних випадків від коронавірусу в Європі становлять люди віком від 60 років.

Про це заявив глава європейського офісу Всесвітньої організації здоров'я Ганс Клюге, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

За його словами, вік - не єдиний фактор ризику зараження вірусом.

"Саме уявлення про те, що COVID-19 впливає тільки на людей похилого віку, фактично неправильне. Молоді люди не непереможні", - заявив він.

Агентство охорони здоров'я ООН повідомляє, що від 10% до 15% людей молодше 50 років мають захворювання середнього або важкого ступеня.

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"Серйозні випадки захворювання спостерігалися у підлітків і у людей віком від 20 років. Причому багато з них потребували інтенсивної терапії, а деякі, на жаль, померли", - сказав Клюге.

За його словами, останні статистичні дані показали, що більш як 30 тисяч людей померли в Європі, переважно в Італії, Франції та Іспанії.

"Ми знаємо, що понад 95% цих смертей сталося у віці старше 60 років", - сказав він.

За його словами, більше половини загиблих старше 80 років.

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Клюге зазначив, що понад 80% померлих мали принаймні одне хронічне захворювання, таке як серцево-судинні захворювання, гіпертонія або діабет.

"Позитивним моментом є те, що є повідомлення про людей старше 100 років, які були госпіталізовані для лікування COVID-19 і тепер - відтоді - повністю одужали", - сказав він.

Коронавірус і карантин
ВОЗ Європа карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Oljik
Там соціальна дистанція 2 км.
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02.04.2020 15:39
+2 Александр Нотариус
Все зависит не от возраста а от состояния здоровья и соответственно имунной системы у человека. состояние здоровья жителей ЕС в возрасте 60 лет - будет получше чем у нас в 50 лет , а то и в 40. Что подтверждается продолжительностью жизни.
Так что у нас будет от 45 + и это надо говорить людям, чтобы не очень радовались что они на в зоне риска.
!
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02.04.2020 15:38
+2 вау
Аваков пропонує відправити українських медиків та надати спирт в Італію !

ВОЗ: Более 95% смертей от коронавируса в Европе припадает на людей в возрасте от 60 лет - Цензор.НЕТ 8614

НАРОД:
- мы не можем купить дезинфекцию !
АВАКОВ:
- а давайте отправим в Италию спирт
МЕДИКИ:
- у нас не хватает квалифицированного персонала !
АВАКОВ:
- и медиков в Италию надо.... И идите вы вообще нах... У меня вилла в Италии... Мне там жить еще....
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02.04.2020 15:46
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