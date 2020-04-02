COVID-19 може передаватися не лише у разі кашлю або чхання, але й під час розмови або дихання, - доповідь експертів Білого дому

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COVID-19 може передаватися не лише у разі кашлю або чхання, але й під час розмови або дихання, - доповідь експертів Білого дому

Група американських вчених повідомила в доповіді Білому дому, що коронавірус може передаватися не тільки у разі кашлю або чхання, а й під час розмови або навіть дихання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на лист голови Постійного комітету Національної академії наук щодо Нових інфекційних захворювань і загроз здоров'ю 21-го століття доктора Харві Файнберга, написаний у відповідь на запит представника Білого дому.

"Наявні нині дослідження підтверджують можливість того, що коронавірус може поширюватися через біоаерозолі, які генеруються безпосередньо під час видиху пацієнтів", - уточнює він.

Файнберг також зазначає, що краплі з коронавірусом можуть висіти в повітрі і потенційно заразити когось, хто проходить повз. Як довго коронавірус затримується в повітрі, залежить від кількох чинників, в тому числі від того, скільки вірусу виділяє заражена людина під час дихання або розмови, а також від кількості циркулюючого повітря, пояснює він.

Водночас, за його словами, коронавірус не такий заразний, як кір або туберкульоз.

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Коронавірус і карантин
вірус карантин США зараження COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Loki Farbauti f84b3b9a
надо просто перестать дышать. тогда кашель, чихание и разговоры исчезнут сами по себе.
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02.04.2020 15:38
+3 Irada
Ждем ролик от Нелоха, где он трепетно обращается к народу с просьбой дышать хотя бы через раз. COVID-19 может передаваться не только при кашле или чихании, но и во время разговора или дыхания, - доклад экспертов Белому дому - Цензор.НЕТ 9044
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02.04.2020 15:40
+3 Oljik
Треба дати людині пургену - тоді вона перестане і кашляти і чхати, а дихати буде обережно-приобережно.
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02.04.2020 15:45
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