COVID-19 може передаватися не лише у разі кашлю або чхання, але й під час розмови або дихання, - доповідь експертів Білого дому

4302

Група американських вчених повідомила в доповіді Білому дому, що коронавірус може передаватися не тільки у разі кашлю або чхання, а й під час розмови або навіть дихання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на лист голови Постійного комітету Національної академії наук щодо Нових інфекційних захворювань і загроз здоров'ю 21-го століття доктора Харві Файнберга, написаний у відповідь на запит представника Білого дому.

"Наявні нині дослідження підтверджують можливість того, що коронавірус може поширюватися через біоаерозолі, які генеруються безпосередньо під час видиху пацієнтів", - уточнює він.

Файнберг також зазначає, що краплі з коронавірусом можуть висіти в повітрі і потенційно заразити когось, хто проходить повз. Як довго коронавірус затримується в повітрі, залежить від кількох чинників, в тому числі від того, скільки вірусу виділяє заражена людина під час дихання або розмови, а також від кількості циркулюючого повітря, пояснює він.

Водночас, за його словами, коронавірус не такий заразний, як кір або туберкульоз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 48% українців вважають неуспішною боротьбу влади з коронавірусом, 57% - з економічними проблемами, - опитування КМІС