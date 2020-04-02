У Китаї черговий літак завантажили медтоварами для українців, - посольство. ФОТО

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У Китаї черговий літак завантажили медтоварами для українців, - посольство. ФОТО

У Китаї завершилося завантаження чергового літака товарами медичного призначення, призначеними для боротьби з поширенням Covid-19 в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на посольство України в Китаї.

"Сьогодні, 2 квітня, в міжнародному аеропорту м. Сямень (провінція Фуцзянь) завершено завантаження чергового літака з товарами медичного призначення для України. На борт повітряного судна завантажено близько 109 м3 засобів медичного захисту для громадян України", - сказано в повідомленні.

Крім того, зараз із владою КНР узгоджуються питання підготовки ще кількох бортів з аналогічною місією.

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Українські дипломати пояснили, що рейс здійснюється в рамках повітряного мосту між Україною і Китаєм, наведеного з метою максимально оперативної поставки в Україну найнеобхідніших медичних товарів для протидії поширенню COVID-19.

У Китаї черговий літак завантажили медтоварами для українців, - посольство 01

У Китаї черговий літак завантажили медтоварами для українців, - посольство 02

Коронавірус і карантин
карантин Китай посольство України COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 torr rock
Бортник: С нашими спиртовыми и швейными ресурсами могли бы масками дорогу вокруг земли несколько раз выложить, и 100 лет идти по это дороге, не будучи ни дня трезвыми
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02.04.2020 16:02
+2 Kolja Stambulskij
но весь груз окажется в испании как и маски
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02.04.2020 16:03
+2 Nikolay Bilyi
Аяяй, но вєдь аніже люді!
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02.04.2020 16:07
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