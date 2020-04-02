70% українців вважають, що влада не впоралася з припиненням війни на Донбасі, 75% - з корупцією, - опитування КМІС

2040

65% українців не бачать просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ, а 62% - у справі зниження тарифів ЖКГ

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"В оцінці успішності влади в справі вирішення війни на Донбасі 12% опитаних вважають, що влада успішна, а 70% - що неуспішна. Боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади є неуспішною: так думають 75% учасників дослідження, бачать успіх 10%. Більшість українців не бачить просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ: так думають 65% респондентів, відзначають успіх тільки 9%. 62% респондентів не бачать успіхів нової влади в справі зниження тарифів ЖКГ, 24% - бачать", - йдеться в результатах опитування КМІС.

Також читайте: Найкраще українці ставляться до Зеленського та Разумкова, найгірше - до Авакова і Єрмака, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА





З 27 по 30 березня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не входять території, які тимчасово не контролюються владою України, - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 21 по 25 лютого, 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.