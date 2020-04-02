У 79% українців поки не виникло жодних проблем з роботою через карантин, - опитування КМІС

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12% українців запропонували піти в неоплачувану відпустку, 6% - погодитися на зниження зарплати, 3% - відчувають проблеми з виплатою зарплати, 2% - запропонували звільнитися за скороченням.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Говорячи про проблеми і складнощі, які їх зараз турбують, респонденти найчастіше називали такі (можна було обрати до 3 відповідей): переживають за здоров'я близьких – 38%; сильно зросли ціни на продукти харчування – 29%; складно купити засоби індивідуального захисту: маску, рукавички, рідину для дезінфекції – 27%; виникли фінансові труднощі – 20%; побоюються, що не зможуть отримати медичну допомогу в разі необхідності – 20%; респондент сам (сама) боїться захворіти – 12%; постійно переживає через невизначеність ситуації – 12%; потрібно поїхати в інший населений пункт, а транспорт не ходить – 11%; потрібно їздити на роботу, а громадський транспорт майже не працює – 10%; виникли складнощі з купівлею продуктів харчування та необхідних у побуті речей – 6%; респондента відправили в неоплачувану відпустку – 5%; респонденту загрожує втрата роботи – 4%; стало складно вести свою підприємницьку діяльність – 4%", - йдеться в результатах опитування КМІС.

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"Тим респондентам, хто має роботу, та є найнятим працівником, ставилось питання про те, чи виникли у них наступні складнощі на роботі (можна було обрати усі відповіді, що підходять): невиплата зарплати – 3%; запропонували піти в неоплачувану відпустку – 12%; запропонували звільнитися через скорочення – 2%; запропонували погодитися на зниження зарплати – 6%; у 79% зайнятих жодної з цих проблем поки що не виникало", - зазначається в дослідженні.

З 27 по 30 березня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не входять території, які тимчасово не контролюються владою України, - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 21 по 25 лютого, 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.