На самоізоляції перебувають 100 медиків у Херсонській області

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У Херсонській області 100 працівників медичних установ перебувають на самоізоляції.

Про це повідомили в Херсонській облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"На самоізоляції перебувають 100 медичних працівників із установ охорони здоров'я області", - повідомили в ОДА.

Адміністрація не повідомляє про причини самоізоляції медиків.

Зазначається, що всього в області офіційно підтверджено 4 випадки захворювання коронавірусом - у Генічеську, Херсоні, Голій Пристані та Олешках (летальний). Крім цього в одного пацієнта підозрюють COVID-19.

В ОДА зазначили, що жінка з Генічеська, яка стала першою хворою на коронавірус у Херсонській області, має негативний результат ПЛР-тесту.

Також повідомляється, що вчора, 1 квітня, з підозрою на COVID-19 було госпіталізовано заступника голови ОДА Вадима Чабана. ПЛР-тест не виявив у нього захворювання.

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