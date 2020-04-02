Від COVID-19 вилікувався перший пацієнт у Вінниці, - мер Моргунов

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У Вінниці видужав перший пацієнт, який був заражений коронавірусною інфекцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов.

"Хороша новина - ми маємо у Вінниці першого пацієнта з COVID-19, який одужав. Його виписали з першої міської лікарні. ПЛР-тест показав негативний результат", - йдеться в повідомленні.

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Це 32-річний житель Вінниці, у якого симптоми коронавірусної хвороби з'явилися після подорожі країнами Європи. Чоловік почувається добре, але ще деякий час він буде вдома, на самоізоляції.

"Дякую лікарям за професіоналізм, в умовах пандемії на вас величезна відповідальність", - підсумував мер.

Нагадаємо, станом на 10:00 2 квітня в Україні одужали 13 пацієнтів з COVID-19.