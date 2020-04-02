Після законів про банки і землі Україна отримала позитивний зворотний зв'язок від МВФ і послів G7, - Шмигаль

1662

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Міжнародний валютний фонд і посли країн Великої Сімки позитивно оцінили ухвалені Верховною Радою закони про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам і про ринок землі.

Про це він написав в Telegram, інформує Цензор.НЕТ. Шмигаль розповів, що провів разом з міністром розвитку економіки Ігорем Петрашком онлайн-зустріч з представниками Американської торгової палати в Україні.

"Окремо відзначили в розмові важливість ухвалених цього тижня Верховною Радою законопроєктів про банківську діяльність і ринок землі. Україна вже отримала позитивний зворотний зв'язок від МВФ і послів країн G7", - написав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсутність співпраці з МВФ означає дефолт, а дефолт означає наступ Росії, - Порошенко

Прем'єр-міністр зазначив, що карантин не може тривати довго.

"Уряд усвідомлює, що Україна не може собі дозволити два-три місяці сидіти на дивані. Треба думати про економіку, тому разом з бізнесом і кращими вченими ми працюємо над створенням стратегічної платформи, куди увійдуть провідні економічні експерти", - написав він.