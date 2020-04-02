Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, - Мінекономіки. ІНФОГРАФІКА

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Ажіотажний попит на продукти харчування, який зафіксували в Україні після запровадження карантину, знизився.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив заступник міністра економрозвитку Тарас Висоцький.

"Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, обсяги реалізації поступово знижуються, торгові мережі поповнюють свої запаси. За останній тиждень найпомітніше зменшилася реалізація цукру (-27%), сала (-30%) і вершкового масла (-50%). Щодо ТОП-3 продуктів, із приводу яких найбільше дискутували останніми днями, то ажіотаж довкола них і їх реалізація, також знижуються: гречка (-17%), борошно (-10%), цибуля (-22%).

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