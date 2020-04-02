Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, - Мінекономіки. ІНФОГРАФІКА

1942 36
Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, - Мінекономіки. ІНФОГРАФІКА

Ажіотажний попит на продукти харчування, який зафіксували в Україні після запровадження карантину, знизився.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив заступник міністра економрозвитку Тарас Висоцький.

"Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, обсяги реалізації поступово знижуються, торгові мережі поповнюють свої запаси. За останній тиждень найпомітніше зменшилася реалізація цукру (-27%), сала (-30%) і вершкового масла (-50%). Щодо ТОП-3 продуктів, із приводу яких найбільше дискутували останніми днями, то ажіотаж довкола них і їх реалізація, також знижуються: гречка (-17%), борошно (-10%), цибуля (-22%).

Дивіться також: Ціни на основні продукти в супермаркетах Києва вже не зростають, а на деякі товари навіть знижуються, - Кличко. ВIДЕО

Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, - Мінекономіки 01
Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, - Мінекономіки 02

Коронавірус і карантин
дефіцит карантин продукти Висоцький Тарас міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20 cloud2009 26ea8082
деньги закончились у мудрого нарида...
показати весь коментар
02.04.2020 16:33
+7 Юрий Бойко a136a074
Гроші закінчились...
показати весь коментар
02.04.2020 16:33
+7 Volodymyr B
Так це нормально, у людей гроші закінчуються.
показати весь коментар
02.04.2020 16:34
Дивитись коментарі