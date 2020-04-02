Wall Street Journal: В Італії реальна кількість смертей від коронавірусу більша, ніж говорить Рим в офіційній статистиці

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Американське видання Wall Street Journal провело власне дослідження смертності від коронавірусу в Італії і виявило, що в районах, які найбільше постраждали від пандемії, влада недораховує тисячі смертей.

Про це йдеться в матеріалі Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Зазначається, що в місті Коккальйо неподалік від Мілана місцевий будинок для літніх людей в березні втратив третину своїх мешканців. Але жодного з 24 покійників не перевірили на новий коронавірус. Так само як і 38 мешканців іншого такого закладу в сусідньому місті Лоді. І таких випадків багато, - пише Wall Street Journal.

Офіційно від COVID-19 в Італії померли 13155 людей. І це найбільший показник в світі. Але цей показник смертності не розкриває всю картину. Тому що багато людей, які помирають від вірусу, не потрапляють в лікарню і ніколи не здавали тести.

За даними Wall Street Journal, в районах, які найбільше постраждали від пандемії, Італія недораховує тисячі смертей. Реальна кількість жертв COVID-19 може виявитися на багато більшою, а інфекція, яка викликає хворобу, - більш розповсюдженою, ніж говорять офіційні дані. "Прихована кількість загиблих в Італії показує, що може статися з найбільш постраждалими районами в США й інших країнах Європи у найближчі тижні, якщо коронавірус не вдасться приборкати. Тягар, який пандемія поклала на систему охорони здоров'я, може призвести до настільки великої кількості смертей, що важко уявити реальний масштаб людських втрат", - пише Wall Street Journal.



"Поки перевантажені й часом переповнені лікарні борються за життя своїх пацієнтів, багато інших людей непомітно помирають і не потрапляють в офіційну статистику. Серед них - літні люди у важкодоступних місцях", - додає видання. Пандемія також збільшує кількість смертей від інших причин хвороб, які за інших обставин можна було б не допустити

"Мертвих набагато більше, ніж кажуть офіційно. Але це не звинувачення. Люди померли, а їх так і не перевірили, тому що часу й ресурсів мало", - пояснив заступник мера Каккальйо Еудженіо Фоссаті.



Wall Street Journal зауважує, що правильний підрахунок смертей від коронавірусу може допомогти чиновникам системи охорони здоров'я підібрати правильні заходи для боротьби з пандемією. Крім того, це може вплинути на те, як швидко і чи на довго уряд запровадить жорсткі заходи карантину. Однак, для таких країн, як Італія, збір реальних даних - дуже складне завдання через швидкість поширення пандемії. Ситуацію погіршує і той факт, що клініки більшості країн призначені для роботи в звичайні часи.

Видання нагадує, що минуло три тижні після того, як Італія стала першою країною Заходу, яка посадила все своє населення на карантин. І лише тепер в країні помітили сповільнення поширення коронавірусу. Але в Ломбардії, де італійська епідемія почалася, кількість заражень вийшла з під контролю ще до запровадження обмежень. Провінційні міста Бергамо і Брешія стали двома найбільшими гарячими точками і символами страждань Італії. Розмови з місцевими чиновниками, лікарями, похоронними службами, а також порівняльний аналіз смертності за різні роки, показали, що реальна кількість смертей щонайменше вдвічі перевищує офіційні цифри: 2060 померлих в Бергамо і 1278 - у Брешії.

"Ми знаємо, що реальна кількість жертв вища. І ми оплакуємо їх, добре розуміючи, чому вони померли. Це тяжка правда, але її треба прийняти"6 - сказав Фоссаті.

Інша проблема в тому, що кількість носіїв коронавірусу теж недооцінена. Італія повідомляє про 111 тисяч підтверджених випадків зараження. Але тести проводяться в основному тоді, коли в людей проявляються симптоми. Багато носіїв вірусу, у яких немає симптомів, не проходять діагностику. Чиновники й експерти в сфері охорони здоров'я вважають, що реальна кількість заражених складає від кількох сотень тисяч до 6 мільйонів людей.



