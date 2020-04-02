Ми з Путіним домовилися політичні питання об'єднання не обговорювати, - Лукашенко

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився зі своїм російським колегою Володимиром Путіним не обговорювати політичні аспекти створення союзної держави Росії та Білорусі.

Про це він заявив в інтерв'ю телекомпанії "Мир", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство "Белта".

"Політичні питання, так звана 31-ша карта (парламент, органи влади та інше), ми розуміємо, що сьогодні ми про це не домовимося. І ми з президентом Путіним домовилися, що взагалі її в сторону відкладаємо і зараз ці питання не обговорюємо" , - сказав Лукашенко.

За його словами, Білорусь не відмовляється від перспективи створити спільну з Росією державу, але наполягає на тому, щоб бути в ній на рівних.

"Припустимо, єдина валюта. Ми не проти єдиної валюти, але тільки це має бути нейтральна валюта. Це не білоруський рубль і не російський", - навів він приклад.

"Якщо Росія сьогодні, відмовившись від цих імперських замашок (ми - великі, а ви - малі), готова на це, давайте вести переговори, давайте будемо визначатися", - додав Лукашенко.

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