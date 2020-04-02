Діагноз COVID-19 підтверджений у ченця на Рівненщині, він контактував з людиною, що приїхала з Італії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.
Вчора в Рівненській області підтверджено 4 нові випадки захворювання COVID-19.
Це 41-річний житель Здолбунова, монах, який зустрічався з чоловіком, який приїхав з Італії. Коло контактних осіб вже встановлено.
Ще троє пов'язані з хворою з міста Рівне - робітницею бібліотеки. COVID-19 виявили у її чоловіка, сина і колеги по роботі.
У Сарненській ЦРЛ проходять лікування 9 пацієнтів, у Рівненській міській лікарні - 7.
У Рівненському обласному лабораторному центрі за допомогою ПЛР-тестів поки перевіряють 24 підозри на COVID-19. Більшість - з міст Рівне, Дубно, Зарічненського, Рокитнівського та Сарненського районів.