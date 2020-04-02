Ми затвердили єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус, - глава МОЗ Степанов. ВIДЕО

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив зі зверненням, у якому відзвітував за перші три дні роботи на своєму посту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний Фейсбук МОЗ

У повідомленні міністра зазначається: "Добрий день. За перші три дні роботи я отримав тисячі звернень, скарг, пропозицій і запитань.

Здоров'я - найважливіше для кожного. А зараз це не просто турбота про себе і близьких, а й переживання на тлі пандемії.

Я впевнений, щоб ефективно підтримувати українців, Міністерство охорони здоров'я має бути відкритим і зрозумілим.

Тому зараз швидко про те, що ми вже зробили:

Найголовніше - ми затвердили єдиний державний протокол лікування для хворих COVID-19. Ми зробили це за два дні, і вже зараз всі медики країни отримують чіткий алгоритм лікування хворих. На жаль, від цього вірусу немає щеплення або ліків. Більш того, не застрахований ніхто, і захворіти може кожен. Але багато країн, які зіткнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання в боротьбі з хворобою, викликаною новим коронавірусом. І ми встановили стандарт лікування, який ґрунтується на досвіді цих країн".

"Лікарі. Я звертаюся до вас. Насамперед дякую вам за відданість справі. За вашу силу і мужність у порятунку людських життів. Я знаю проблеми, з якими ви стикаєтеся щодня. Їх безліч. Я дякую, що ви звертаєте нашу увагу на ті питання, які необхідно вирішувати в першу чергу. На жаль, за кілька тижнів нам не вдасться побудувати сучасну медичну систему, але ми не відкладаємо це в довгий ящик, ми паралельно працюємо над реформою.

Що стосується сьогоднішніх викликів, то всі сили кинуто на їхнє вирішення.

Медики первинної екстреної допомоги - ми деталізували список лікарів, які отримають підвищення оплати, і винесли його в наказ. Звичайно, ви на передовій цієї війни, звичайно, ви маєте отримати це підвищення, і ви його отримаєте.

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Медичні працівники, які працюють у неукомплектованому штаті, без належного захисту і підтримки - ми працюємо цілодобово, щоб ви могли працювати захищеними і в нормальних умовах".

"Я зайшов до Міністерства, де ми поки все реалізуємо в ручному режимі, управляючи всіма процесами в реальному часі, налагоджуючи і відновлюючи зв'язки між різними напрямками і медичними установами.

Це велика відповідальність. Адже зараз немає нічого важливішого, ніж люди, їхнє життя і здоров'я. За це ми боремося цілодобово, крок за кроком вирішуючи проблеми.

Важкі тижні попереду. Але я впевнений, що згуртувавшись, український народ переможе будь-яку напасть, зокрема і коронавірус. Тільки разом ми можемо зменшити руйнівні наслідки пандемії.

І останнє. Шановні українці, заради вашої ж безпеки ми посилили карантинні заходи. Залишайтеся вдома. Карантин - це не канікули. Це війна з невидимим ворогом, і ви - перша лінія захисту", - резюмував Степанов.

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