Рейтинг партій: "Слуга народу" - 31,5%, ЄС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, "Батьківщина" - 5,9%, - опитування "Соцісу"

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31,5% виборців, якби вибори відбувалися найближчим часом, проголосували за партію "Слуга народу", 12% - за "ЄС", 9,8% - за ОПЗЖ, 5,9% за "Батьківщину".

Про це йдеться в результатах опитування громадської думки, проведеного "Соцісом", передає Цензор.НЕТ.

"Партія "Слуга народу" залишається лідером за кількістю потенціальних виборців (31,5%). На другому місці – "Європейська солідарність" (12%), що у березні ще більше наростила імідж опозиційної партії (до 28,4%). Рейтинг "Опозиційної платформи — За життя" у березні складав 9,8%, а "Батьківщини" -5,9%. Електоральні показники більшості політичних партій у березні переважно не змінилися. Лише дещо втратила симпатії виборців "Батьківщина" (електоральний показник даної політичної сили у лютому складав 8,1%)". - йдеться в дослідженні.

При цьому, 10,4% опитаних відмовилися дати відповідь, а 10,4% - не взяли б участі в голосуванні.

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Опитування проводилося 13-23 березня 2020 року методом CAPI з використанням планшетів. Вибірка репрезентує доросле населення України (крім Криму, та непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: n = 2000 респондентів.



