Медсестра померла від COVID-19 на Херсонщині, її колеги - на самолізоляціі, - голова ОДА Гусєв

9152

На Херсонщині в місті Олешки від COVID-19 померла медсестра, її колеги - на самоізоляції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

"Три випадки підтверджені вже Херсонським обласним лабораторним центром. Це випадки, які ми протягом минулої доби виявили у місті Олешки, у селі Малі Копані (Голопристанський район, – ред.) та у місті Херсон. На жаль, ми маємо перший летальний випадок – жінка в Олешках померла і, на жаль, це медичний працівник", - зазначив голова ОДА.

За його словами, наразі відпрацьовують всіх контактних осіб.

Читайте також: На самоізоляції перебувають 100 медиків у Херсонській області

Наразі на самоізоляції медичні працівники, які працювали в одному колективі з померлою і контактували з нею.

Зараз розглядається питання про те, щоб на час самоізоляції медпрацівників районної лікарні тимчасово перевести туди медперсонал з інших місць, щоб лікарня працювала і далі.