Медсестра померла від COVID-19 на Херсонщині, її колеги - на самолізоляціі, - голова ОДА Гусєв

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Медсестра померла від COVID-19 на Херсонщині, її колеги - на самолізоляціі, - голова ОДА Гусєв

На Херсонщині в місті Олешки від COVID-19 померла медсестра, її колеги - на самоізоляції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

"Три випадки підтверджені вже Херсонським обласним лабораторним центром. Це випадки, які ми протягом минулої доби виявили у місті Олешки, у селі Малі Копані (Голопристанський район, – ред.) та у місті Херсон. На жаль, ми маємо перший летальний випадок – жінка в Олешках померла і, на жаль, це медичний працівник", - зазначив голова ОДА.

За його словами, наразі відпрацьовують всіх контактних осіб.

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Наразі на самоізоляції медичні працівники, які працювали в одному колективі з померлою і контактували з нею.

Зараз розглядається питання про те, щоб на час самоізоляції медпрацівників районної лікарні тимчасово перевести туди медперсонал з інших місць, щоб лікарня працювала і далі.

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Топ коментарі
+19 Fantomas
Медсестра умерла от COVID-19 на Херсонщине, ее коллеги - на самолизоляции, - глава ОГА Гусев - Цензор.НЕТ 7252
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02.04.2020 17:18
+12 укропбандерівець
А зеля їх забезпечив засобами спецзахисту, масками, тест-системами, паратами штучної вентиляції легенів, необхідними ліками ? в нього 3 міс було, але встиг лише на Омани з`їздити
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02.04.2020 17:24
+6 Sophia-Maria Duglass
Этому Вадиму надо морду набить
Всякие шмакодявки Украину позорят
Спасибо зебобикам- теперь сплошной базар- вокзал
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02.04.2020 17:33
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