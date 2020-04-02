Саудівська Аравія запровадила 24-годинну комендантську годину в Мецці і Медині і закрила їх на в'їзд-виїзд

Про це йдеться в заяві міністерства внутрішніх справ Саудівської Аравії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Зазначається, що у вівторок, за даними Міністерства охорони здоров'я Саудівської Аравії, в Мецці і Медині зареєстрували 133 нові випадки - більше, ніж в будь-якому іншому місті королівства.
В результаті було ухвалено рішення про запровадження цілодобової комендантської години на невизначений термін. Жителям міст заборонено залишати будинки, за винятком надзвичайних ситуацій або походу за продуктами в межах свого кварталу.
Міста закриті на в'їзд і виїзд, в них працювати продовжують лише аптеки, банки і продуктові магазини.
Мекка і Медина - священні міста ісламу, які щорічно зустрічають мільйони мусульманських туристів для паломництва.