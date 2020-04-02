Путін оголосив про продовження неробочого тижня в Росії до 30 квітня

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Путін оголосив про продовження неробочого тижня в Росії до 30 квітня

Президент РФ Володимир Путін під час телезвернення оголосив про продовження режиму неробочих днів до 30 квітня включно зі збереженням заробітної плати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Додам, що, як і раніше, працюватимуть органи влади, підприємства з безперервним виробництвом, медичні установи та аптеки, магазини товарів першої необхідності, всі служби життєзабезпечення", - сказав він.

Путін підкреслив, що за необхідності буде ухвалено додаткові рішення щодо боротьби з коронавірусом. Неробочий період може бути скоректовано у бік зменшення.

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За його словами, загроза коронавірусу зберігається: "як вважають фахівці вірусологи, пік епідемії у світі ще не пройдено, зокрема і в нашій країні".

Нагадаємо, 25 березня Путін виступив зі зверненням до росіян і оголосив неробочий тиждень зі збереженням заробітної плати.

Коронавірус і карантин
карантин Путін Росія COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+12 вау
Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля - Цензор.НЕТ 9315
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02.04.2020 17:25
+10 Kate Kalmuk
Длинная у них неделька выдалась. прям на месяц Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля - Цензор.НЕТ 6194
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02.04.2020 17:26
+9 Al Be
Чудотворный старик кабаев настолько чудотворец, что может неделю на месяц продлить...
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02.04.2020 17:27
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