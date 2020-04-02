Рейтинги кандидатів у президенти: Зеленський - 40,4%, Порошенко - 11,8%, Бойко - 8,8%, Тимошенко - 5,1%, - опитування "Соцісу"

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40,4% виборців, якби вибори відбувалися найближчим часом, проголосували за кандидата в президенти Володимира Зеленського, 11,8% - за Петра Порошенка, 8,8% - за Юрія Бойка, 5,1% - за Юлію Тимошенко.

Про це йдеться в результатах опитування громадської думки, проведеного "Соцісом", передає Цензор.НЕТ.

Володимир Зеленський залишається політиком з найвищим електоральним рейтингом, — за наявності широкого вибору кандидатів проголосували б за нього 40,4% респондентів. Дещо зріс рейтинг Петра Порошенка (з 9,6% у лютому до 11,8% у березні) та знизився рейтинг Юлії Тимошенко (з 7,5% у лютому до 5,1% у березні).



Опитування проводилося 13-23 березня 2020 року методом CAPI з використанням планшетів. Вибірка репрезентує доросле населення України (крім Криму та непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: n = 2000 респондентів.

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