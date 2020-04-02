Вимагаємо протестувати на коронавірус всіх медпрацівників, - нардеп від "ЄС" Зінкевич

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Вимагаємо протестувати на коронавірус всіх медпрацівників, - нардеп від "ЄС" Зінкевич

Влада провалила масову кампанію тестування на коронавірус і через це замовчує реальну епідеміологічну ситуацію в Україні.

Про це заявила народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", медик-доброволець Яна Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.

У партії вважають, що негайно необхідно забезпечити тестування всіх медичних працівників, які зараз стоять не передовій боротьби із епідемією.

"Україна входить до першої десятки держав, де проведено найменше тестів на душу населення. На кінець березня в нас протестували лише 76 людей на один мільйон українців. При цьому ми в лідерах за найбільшою кількістю позитивних тестів серед протестованих осіб – 211 підтверджених випадків на 1000 тестів.

Наші сусіди поляки станом на 2 квітня вже провели понад 53 800 тестів. Це один тест на 706 осіб. Навіть в Росії провели вже понад півмільйона тестів, що приблизно означає один тест на 269 людей. В Україні за даними з різних джерел, ще не проведено і 10 000 тестувань", – сказала вона.

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Зінкевич підкреслила, що незначна кількість проведених тестувань означає нерозуміння реальної кількості хворих і масштабів епідемії. "Це означає, що ми досі не розуміємо реальний масштаб епідемії в державі. Головна причина цієї ситуації – повністю провалений владою Зеленського підготовчий період до епідемії. Держава не забезпечила лікарні необхідною кількістю тестів перед початком епідемії, хоча опираючись на статистику, могла прорахувати небезпеки і мала щонайменше два місяці для реальної підготовки, а не для піару", – зазначила Зінкевич.

Нардеп наголосила, що забезпечення лікарень засобами індивідуального захисту провалено і призводить до захворювання лікарів.

"МОЗ повідомив вже про 26 випадків інфікування лікарів. Хочу наголосити, що наразі лікарі, які контактують з хворими і потенційно інфікованими, перебувають у найпершій групі ризику. Однак більшість українських лікарень не мають навіть достатньої кількості засобів індивідуального захисту для медичного персоналу. Лікарі в регіонах не готові за мізерні зарплати ризикувати життям своїх рідних, якщо влада не може їх забезпечити найнеобхіднішими для роботи засобами", – наголосила народний депутат.

Коронавірус і карантин
карантин Зінкевич COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Сергей Марикуца
Зараженный медик не лечит а разносит заразу. Китайцы назвали это главной своей ошибкой.
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02.04.2020 18:01
+5 di Carmine
Ну проверили допустим всех. И что дальше? На следующий день медики заразиться не могут?
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02.04.2020 17:53
+5 нетоварищ
Врачи или вымрут. Или поувольняются. Но даже уволившись, они пополнят толпы заболевших. Некуда бежать. Потому тестирование врачей - первостепенная задача.
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02.04.2020 18:07
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