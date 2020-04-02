Портал "Дія" завершив фазу тестування з доступом до низки послуг у режимі онлайн - глава Мінцифри Федоров

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Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Дія" завершив фазу тестування

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram-каналі віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зараз ми додали 27 послуг для громадян і бізнесу: довідки та виписки, створення бізнесу, ліцензії та дозволи, верифікація даних у реєстрі водійських посвідчень тощо. Крім послуг з ФОП, інші - на етапі реінжинірингу і поки доступні за посиланням на профільних сайтах органів влади та установ", - повідомив міністр.

У мінцифри уточнили, що на платформі можна оформити довідку про несудимість, допомогу при народженні дитини або щомісячне відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною до 3 років, а також подати позов до суду, зареєструвати автомобіль тощо.

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Також громадяни отримають можливість перевірити наявну інформацію про себе у 5 державних реєстрах. Зазначається, що для отримання послуг на порталі "Дія", необхідно мати електронний підпис, але також можна авторизуватися за допомогою сервісу id.gov.ua.

З 24 лютого по 30 березня тривало бета-тестування порталу "Дія", за цей час було зареєстровано понад 800 кабінетів громадян, 26 користувачів зареєстрували фізичну особу-підприємця (ФОП), 17 - закрили ФОП, 87 - внесли зміни.

Сайт та додаток "Дія" є єдиним державним веб-порталом електронних послуг, покликаний спростити і прискорити взаємодію громадян з державними органами.

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