В Австралії вчені тестують дві вакцини від коронавірусу

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В Австралії вчені тестують дві вакцини від коронавірусу

В Австралії вчені почали лабораторні випробування двох потенційних вакцин від коронавірусу. Перші результати очікуються до червня.

Про це пише ВВС, передає Цензор.НЕТ.

"Вакцини, створені Оксфордським університетом та американською компанією Inovio Pharmaceutical, були схвалені для тестування на тваринах Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Національне наукове агентство Австралії оцінить, чи працюють вакцини і чи будуть вони безпечні для людини", - сказано в повідомленні.

Зразки вакцини тестують на тхорах. За словами вчених, перші результати випробувань на тваринах очікуються до червня.

Всього в світі зараз розробляється як мінімум 20 вакцин від коронавірусу.

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Коронавірус і карантин
Австралія вакцина карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+10 NonCFist
Давайте, родимые, давайте. Мочите ублюдка! В Австралии ученые тестируют две вакцины от коронавируса - Цензор.НЕТ 5838
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02.04.2020 18:01
+8 Al Be
австралийцам доверяю... здоровая нация, счастливая страна, оптимисты...
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02.04.2020 18:15
+3 Гыг с Вами
и когда в последний раз это было? В Австралии ученые тестируют две вакцины от коронавируса - Цензор.НЕТ 8878
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02.04.2020 18:04
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