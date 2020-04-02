Шмигаль сподівається, що Україна найближчим часом отримає перший транш від МВФ

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Шмигаль сподівається, що Україна найближчим часом отримає перший транш від МВФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що вже найближчим часом Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від Міжнародного Валютного Фонду.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду за результатами онлайн-зустрічі прем'єра з Радою директорів, керівництвом і членами Американської торговельної палати в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Денис Шмигаль повідомив, що уряд отримав від МВФ позитивний сигнал і сподівається, що вже найближчим часом Україна отримає перший транш. Також очікується фінансова допомога від Світового банку", - сказано в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що уряд співпрацює з бізнесом і розуміє, що потрібно для його підтримки, зокрема, йдеться про кредитні програми і зменшення податкового навантаження.

"Серед інших питань, над якими зараз ведеться робота - питання розширення програми кредитування "5-7-9", - наголошується в повідомленні.

Також наголошується, що уряд працює над програмою створення швидких робочих місць у різних галузях.

"Прем'єр-міністр подякував представникам бізнесу за допомогу в цей складний для країни час в умовах глобальної пандемії і висловив надію на подальшу плідну співпрацю", - повідомляє пресслужба.

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Топ коментарі
+8 Irada
Пока во втором чтении антиколомойский закон не примете- фигвам будет, а не транш.
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02.04.2020 18:20
+6 Ольга Никитина b3e60e60
Ждёт дерибан
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02.04.2020 18:20
+4 Леонід Мефодовський
Для того тре друге читання проголосувати, протибєнінага закону...
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02.04.2020 18:22
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