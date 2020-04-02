Продовження карантину до 24 квітня збереже життя 150 людям, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Милованов зазначив: "За оцінками Київської Школи Економіки продовження карантину до 24 квітня врятує приблизно 150 осіб від смерті. Без карантину пік пандемії в Україні буде через 2-3 місяці - в червні або липні. З карантином (тільки) до 24 квітня пік пандемії відкладається ще на 2 тижні (але рятуємо 150 осіб). Оцінки про пік узгоджуються з оцінками вчених для Японії (початок середини літа), але відрізняються від оцінок для США (кінець квітня). Причина, ймовірно, полягає в тому, що в США зараження вірусом почалося раніше і вже сьогодні США є одним із центрів пандемії.
Що потрібно робити Україні? Жорсткість карантину має посилюватися і досягти максимуму саме під час піку. Для його згладжування. А зараз, на початку пандемії, навпаки, карантинні заходи мають бути відносно м'якими. Залежно від сценарію карантин може досягати від декількох до 8 місяців.
Оцінка базується на математичній моделі, розробленій школою, і даних, наданих НСЗУ. Модель дає змогу оцінити вплив на економіку різних сценаріїв карантину і запропонувати оптимальні дії для уряду".
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Спочатку вивезти УСІ маски, а потім штрафувати на 17000 грн. за їх відсутність у перехожих.
На черзі !!!!
Вивезення зерна за кордон,а потім штраф за відсутність у вас вдома хліба.
Ви вже достатньо сдьєлалі вмьєстьє ?!
Чи ще мало ?
В главных ролях:
Владимир Парасюк, Сэмэн Сэмэнчэнко, Мустафа Найэм, кружки детского творчества Нацкорпус и Нацжоны, Соболев и прочие, известные в прошлом актеры.