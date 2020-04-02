На Львівщині у двір житлового будинку впав снаряд, - Міноборони

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У Львівській області у двір житлового будинку впав снаряд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"За оперативною інформацією Військової служби правопорядку у ЗСУ сьогодні, 2 квітня, у двір житлового будинку в приватному секторі одного з населених пунктів Яворівського району Львівської області впав снаряд.

Боєприпас не вибухнув. Жертв і постраждалих немає", - сказано в повідомленні.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку, Національної поліції і ДСНС.

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