На Львівщині у двір житлового будинку впав снаряд, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"За оперативною інформацією Військової служби правопорядку у ЗСУ сьогодні, 2 квітня, у двір житлового будинку в приватному секторі одного з населених пунктів Яворівського району Львівської області впав снаряд.
Боєприпас не вибухнув. Жертв і постраждалих немає", - сказано в повідомленні.
На місці події працюють представники Військової служби правопорядку, Національної поліції і ДСНС.
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Ура, сдєлаєм їх разом, хуже не будет !!!
Мразі !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!