На Львівщині у двір житлового будинку впав снаряд, - Міноборони

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На Львівщині у двір житлового будинку впав снаряд, - Міноборони

У Львівській області у двір житлового будинку впав снаряд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"За оперативною інформацією Військової служби правопорядку у ЗСУ сьогодні, 2 квітня, у двір житлового будинку в приватному секторі одного з населених пунктів Яворівського району Львівської області впав снаряд.

Боєприпас не вибухнув. Жертв і постраждалих немає", - сказано в повідомленні.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку, Національної поліції і ДСНС.

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Оборона
боєприпаси Львівщина Міноборони
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Ура, сдєлаєм їх разом, хуже не будет !!! На Львовщине во двор жилого дома упал неразорвавшийся снаряд, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2508

Мразі !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.04.2020 19:15
+4 Самтакой
Откуда упал ? С крыши или авоськи ?
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02.04.2020 19:13
+4 Patrik 778078f1
С неба! На Львовщине во двор жилого дома упал неразорвавшийся снаряд, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3124
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02.04.2020 19:14
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