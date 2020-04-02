З 24 апаратів ШВЛ в одній із київських лікарень лікувати пацієнтів з COVID-19 можуть тільки 2, - радник Кличка Бахматов після аудиту медустанови

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Радник Київського міського голови Максим Бахматов опублікував результати аудиту, проведеного в одній з лікарень Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Бахматов зазначив: "Перед тим, як робити гучні заяви про кількість апаратів ШВЛ, які має той чи інший медзаклад, треба розуміти, чи він працює. Чи він просто там є.

Окремо слід переконатись чи він буде працювати під час наприклад випадкового вимкнення світла. Чи взагалі впевнитись, що в палаті,де він мусить стояти, працюють розетки.

Київський волонтерський штаб провів експертний незалежний аудит КМКЛ №17 на стан готовності до прийому пацієнтів з covid19.

Лікарня перепрофілює старі відділення під прийом пацієнтів з covid19.

Загальна кількість апаратів ШВЛ 24!

На цьому дуже часто закінчуються офіційні звіти від головних лікарів, до головного сан-епідем лікаря Віктора Ляшка".

Бахматов продовжив: "Але незалежний і експертний і справжній аудит треба читати повністю. Ось вам вижимка! Загальна кількість апаратів ШВЛ 24! Не робочих 8

Робочих 16, з них 10 не відповідають вимогам та не мають режимів для лікування пацієнтів з гострим респіраторним дистрес синдромом, яким може ускладнюватись covid19.

Залишається 6, 4 з них працюють на ургент і не можуть бути залучений для лікування covid19.

Бо інші екстрені випадки, на жаль не пішли на карантин.

І ось ми вже бачимо як 24 апарати ШВЛ перетворились на 2.

Ще раз 2 апарати ШВЛ для палат інтенсивної терапії пацієнтів з covid19

Апарат ШВЛ що пропонується закупити коштує 500 тис. Їх необхідно 10 штук. Вже 5 млн.

Та сама історія з СРАР апаратами(3 млн грн) моніторами(750 тис. грн), аспіраторами(64 тис. грн), пульсоксиметрами(40 тис. грн), насосами шприцевими (270 тис. грн) та волюметричними(482 тис.) - без цього всього обладнання надати якісну допомогу неможливо!"

"Йдемо далі. Не робоча вентиляція. Відсутнє альтернативне джерело електропостачання, тобто якщо світло відключать, вся апаратура відключиться(455 тис. грн). Потребує технічного обслуговування аналізатор крові.

Є й хороші новини: в цій лікарні вже прокладають кисневу магістраль за кошти Фонду ІТ компанії Innovecs", - підкреслив Бахматов.

"Моє суб'єктивне враження, що ця лікарня не виняток. Потрібно робити аудити. Потрібно розбирати на гвинтики.

Потрібно мати яйця аби сказати "рєбята нам п#здец". Після аудиту ми сформували перелік необхідного для лікарні номер 17.

Якщо ми його закриваємо, ця лікарня зможе розмістити в себе 62 пацієнти (50 інфекційне відділення і 12 відділення інтенсивної терапії). Сума становить 10 606 092 гривень", - резюмував Бахматов.

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