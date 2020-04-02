Поштове сполучення з низкою країн ускладнилося, - Укрпошта

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Карантині заходи і повне скасування регулярного пасажирського перевезення між більшістю країн світу створили труднощі з доставкою поштових відправлень до країн Центральної та Південної Африки, Південної Америки, Океанії та деяких країн Азії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті державного поштового оператора Укрпошта.

Там уточнили, що Укрпошта й українська спеціалізована митниця продовжують у штатному режимі приймати та опрацьовувати відправки на експорт згідно з встановленим регламентом.

"Однак є низка країн, в які доставки ускладнюються. Інформуємо, що зараз є труднощі з доставкою в країни Центральної і Південної Африки, Південної Америки, Океанії, деякі країни Азії (Монголія, В'єтнам, Таджикистан, Малайзія, Гонконг)", - зазначили в Укрпошті.

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У компанії зазначають, що відправку в ці країни доставлятимуть "за першої нагоди" - коли авіапартнери і країни призначення будуть готові прийняти пошту з України. Прийняті раніше на ці напрямки посилки, як і планувалося, направляються в ці країни.

Також компанія попередила про можливу зміну термінів доставки поштових відправлень до країн Європи, СНД, Близького Сходу, США і Канади. Зараз відправлення туди доставляють вантажними літаками. Тарифи на доставку через Укрпошту залишаються без змін.

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