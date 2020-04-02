Вік і супутні захворювання стали основними предикаторами смерті від COVID-19, - Ляшко

1919

Вік і наявні супутні захворювання виявилися основними предикторами смертності пацієнтів із COVID-19 в Україні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук МОЗ, про це заявив заступник Міністра охорони здоров'я України, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.

Він зазначив: "На сьогодні в Україні зареєстровано 804 випадки коронавірусної хвороби, з них 13 людей одужало і 20 випадків закінчилися летально. Померли 15 жінок і 5 чоловіків.

88% померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, що і стало основною причиною смерті".