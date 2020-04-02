Арахамія взяв на себе ситуацію з організацією виплат оборонним підприємствам, - Бутусов

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Арахамія взяв на себе ситуацію з організацією виплат оборонним підприємствам, - Бутусов

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на інформацію про катастрофічне становище держпідприємств оборонної промисловості.

Про це пише в блозі для Цензор.НЕТ головний редактор видання Юрій Бутусов.

"Мені зателефонував глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з приводу мого вчорашнього поста про катастрофічне становище серед держпідприємств оборонної промисловості. Сказав, що комітет з оборони Верховної Ради погодив Державне оборонне замовлення 2020-го року, і має виконуватися, в чому причина таких критичних відгуків?" - написав він.

За словами Бутусова, він пояснив, що цей план не довели до відома більшості підприємств, і про нього не знали навіть в "Укроборонпромі". З січня 2020 року в оборонній промисловості повністю відсутнє фінансування, фактичні поставки продукції оборонних підприємств на суму 700 мільйонів гривень не оплачено, і навіть не названо терміни виплат.

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"Домовилися з Давидом, що в разі, якщо ситуація у найближчий тиждень не зміниться, писатиму й інформуватиму про стан на підприємствах оборонної промисловості", - написав Бутусов.

"Давид Арахамія ситуацію з регулюванням дій Міноборони і з організацією виплат підприємствам взяв на себе. Це добре, коли хтось бере на себе відповідальність, отже є центр ухвалення рішень, будемо міняти ситуацію", - підсумував він.

Оборона
оборона Укроборонпром Бутусов Юрій Арахамія
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Топ коментарі
+11 Evgeny N
Пишіть вже прямо: "Арахамія сів "на потоки" розподілу державних коштів".
Цікаво: який зашквар буде наступним, де ця хламідія буде "нє прі дєлах"
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02.04.2020 20:32
+9 АЛЕКС БОС
Бутусов пишет правду. Знаю из первых рук.
ЗЕ не заключили контракты на ремонт техники на 2020.
Заводы дорабатывали контракты за прошлый год и вставали на простой до карантина.
Сейчас оборонные заводы на карантине, полная остановка.
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02.04.2020 20:30
+8 133133
А Арахамия не хочет взять на себя свои прямые обязанности - сделать такой закон, который бы прописывал механизм, который бы исключал возможность таких ситуаций ?
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02.04.2020 20:31
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