Арахамія взяв на себе ситуацію з організацією виплат оборонним підприємствам, - Бутусов

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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на інформацію про катастрофічне становище держпідприємств оборонної промисловості.

Про це пише в блозі для Цензор.НЕТ головний редактор видання Юрій Бутусов.

"Мені зателефонував глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з приводу мого вчорашнього поста про катастрофічне становище серед держпідприємств оборонної промисловості. Сказав, що комітет з оборони Верховної Ради погодив Державне оборонне замовлення 2020-го року, і має виконуватися, в чому причина таких критичних відгуків?" - написав він.

За словами Бутусова, він пояснив, що цей план не довели до відома більшості підприємств, і про нього не знали навіть в "Укроборонпромі". З січня 2020 року в оборонній промисловості повністю відсутнє фінансування, фактичні поставки продукції оборонних підприємств на суму 700 мільйонів гривень не оплачено, і навіть не названо терміни виплат.

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"Домовилися з Давидом, що в разі, якщо ситуація у найближчий тиждень не зміниться, писатиму й інформуватиму про стан на підприємствах оборонної промисловості", - написав Бутусов.

"Давид Арахамія ситуацію з регулюванням дій Міноборони і з організацією виплат підприємствам взяв на себе. Це добре, коли хтось бере на себе відповідальність, отже є центр ухвалення рішень, будемо міняти ситуацію", - підсумував він.