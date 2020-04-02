Підтверджено другий випадок COVID-19 в ЗСУ, захворів військовослужбовець Київського гарнізону

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Станом на 17:00 2 квітня в Збройних силах України підтверджено другий випадок захворювання COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Facebook командування Медичних сил ЗСУ.

"В одного з військовослужбовців Київського гарнізону, який з 23 березня перебував на самоізоляції у зв'язку з контактом із хворою особою, 30 березня 2020 року окремим рішенням було взято зразки для дослідження і за результатами тесту підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - сказано в повідомленні.

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На даний момент стан здоров'я військовослужбовця задовільний, він проходить лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Двох військовослужбовців, які були в контакті з хворим під час виконання службових обов'язків, відправлено на самоізоляцію.

Нагадуємо, 1 квітня в ЗСУ було зареєстровано перший випадок зараження коронавірусом.