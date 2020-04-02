Україна розраховує на меморандум з МВФ і $165 млн від ООН на боротьбу з коронавірусом, - Зеленський

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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

Ключовим питанням розмови стала роль ООН у боротьбі з пандемією коронавірусу у світі та підтримка України. Також сторони обговорили продовження реформ та переговори з міжнародними партнерами у зв’язку з цим.

"Ми в постійному діалозі з Міжнародним валютним фондом. Впевнені, що найближчими тижнями знайдемо повне розуміння й підпишемо меморандум про розширену програму. Паралельно ми ведемо переговори зі Світовим банком та іншими партнерами щодо фінансування у ці складні часи. Нам потрібні гроші на підтримку малого та середнього бізнесу та на підтримку нашої економіки", – зауважив Зеленський

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Президент наголосив, що Україна підтримує Глобальний план гуманітарного реагування ООН, який спрямований на надання допомоги з протидії COVID-19 і завдяки якому наша держава зможе одержати фінансову підтримку.

"Для України важливо отримати фінансову підтримку в рамках цього Плану у сумі передбачених 165 мільйонів доларів США", – зазначив він.