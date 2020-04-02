Чернівецька область з півночі 3 квітня закриває в'їзд на свою територію і виїзд із неї

7072

Чернівецька область з 00:00 3 квітня переходить на особливий режим в'їзду-виїзду на свою територію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

"Сьогодні з 00:00 буде запроваджено режим заборони в'їзду і виїзду з області", - написав він.

Винятком стане вантажний і транзитний транспорт, а також транспорт установ, які забезпечують життєдіяльність області.

Читайте також: У Чернівецькій області вже 10 медиків інфіковані коронавірусом. ВIДЕО

Також в'їзд в область буде дозволено транспорту громадян, які зареєстровані в Чернівецькій області, проживають у ній і повертаються до місця постійного проживання.

Термін дії обмежень не уточнюється.

Як повідомлялося, станом на 10:00 четверга, 2 квітня, в Чернівецькій області було зареєстровано 143 випадки зараження коронавірусом. Всього в Україні 804 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 135 нових випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області введено особливий режим в'їзду-виїзду, - ОДА