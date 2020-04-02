Закликаємо Росію припинити воювати в Україні, потрібно повне припинення вогню на Донбасі, щоб боротися з кризою COVID-19, - Столтенберг

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає РФ і контрольованих нею найманців припинити вогонь на сході України, щоб боротися з епідемією коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Криза коронавірусу не повинна бути використана як своєрідне вибачення, щоб ще більше обмежувати роботу спостерігачів ОБСЄ. Ми закликаємо Росію припинити битися в Україні - вона підтримує сепаратистів, які відповідальні за те, що продовжують порушувати режим припинення вогню. Нам потрібне повне виконання припинення вогню, щоб боротися з кризою Covid-19 у країні", - заявив генсек НАТО на віртуальній пресконференції.

Столтенберг констатував, що коли "йдеться про схід України, ми бачимо, що, незважаючи на заклики до Росії припинити військову діяльність, сепаратисти, яких підтримує Росія, і далі атакують українські збройні сили на сході країни". "Ми бачимо порушення режиму припинення вогню, яке триває і в Донецьку, і в Луганську. Про ці порушення доповідає не лише Україна, їх підтверджують і спостерігачі ОБСЄ", - наголосив він.

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Водночас генсек зазначив, що використання кризи коронавірусу як аргументу для заборони на вільне переміщення для спостерігачів ОБСЄ ще більше ускладнює їхню роботу, оскільки "вони обмежені у своїх можливостях вільно пересуватися, і через це вони не можуть доповідати належним чином".