Закликаємо Росію припинити воювати в Україні, потрібно повне припинення вогню на Донбасі, щоб боротися з кризою COVID-19, - Столтенберг

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Закликаємо Росію припинити воювати в Україні, потрібно повне припинення вогню на Донбасі, щоб боротися з кризою COVID-19, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає РФ і контрольованих нею найманців припинити вогонь на сході України, щоб боротися з епідемією коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Криза коронавірусу не повинна бути використана як своєрідне вибачення, щоб ще більше обмежувати роботу спостерігачів ОБСЄ. Ми закликаємо Росію припинити битися в Україні - вона підтримує сепаратистів, які відповідальні за те, що продовжують порушувати режим припинення вогню. Нам потрібне повне виконання припинення вогню, щоб боротися з кризою Covid-19 у країні", - заявив генсек НАТО на віртуальній пресконференції.

Столтенберг констатував, що коли "йдеться про схід України, ми бачимо, що, незважаючи на заклики до Росії припинити військову діяльність, сепаратисти, яких підтримує Росія, і далі атакують українські збройні сили на сході країни". "Ми бачимо порушення режиму припинення вогню, яке триває і в Донецьку, і в Луганську. Про ці порушення доповідає не лише Україна, їх підтверджують і спостерігачі ОБСЄ", - наголосив він.

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Водночас генсек зазначив, що використання кризи коронавірусу як аргументу для заборони на вільне переміщення для спостерігачів ОБСЄ ще більше ускладнює їхню роботу, оскільки "вони обмежені у своїх можливостях вільно пересуватися, і через це вони не можуть доповідати належним чином".

Агресія Росії проти України Коронавірус і карантин
карантин Донбас Столтенберг Єнс COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+20 Sinopticos
В данном случае, легче коронавирус попросить прекратить размножаться, разницы никакой
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02.04.2020 21:06
+7 Вася Шевченко f77d76ba
та ну! рашка прекратит как сдохнет...либо сама либо х.ло...(все копии))))
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02.04.2020 21:02
+5 Олексій Миколайович b9eb4df5
Це як дитині з вадами розвитку казати, щоб більше не какав біля сусідньго ліжка.
Призываем Россию прекратить воевать в Украине, нужно полное прекращение огня на Донбассе, чтобы бороться с кризисом COVID-19, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7184
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02.04.2020 21:13
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