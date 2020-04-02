Лерос не прийде на допит в СБУ 3 квітня, - адвокати

7780

Народний депутат від СН Гео Лерос не прийде на допит в СБУ 3 квітня, оскільки отримав повістку не за 3 дні до допиту. Крім того, його в цей день допитує ДБР.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомила юридична компанія "Міллер", клієнтом якої є Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.

"Гео Лерос не може з'явитися в СБУ 03.04.2020, оскільки отримав повістку про виклик не за три дні до дати допиту, як це передбачено ч. 8 ст. 135 КПК, а також вже допитується ДБР в цей день", - сказано в повідомленні.

Адвокати зазначили, що СБУ викликала Лероса на допит як свідка в кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Захисники Лероса направили в СБУ лист про те, що він не зможе з'явитися на допит.

Читайте також: Не розумію, чому 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату, - Разумков про повістку Леросу

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".